Corpos das 12 vitimas de queda de avião estavam carbonizados e foram encaminhados ao IML

Os corpos das 12 vítimas da queda do avião Caravan, da empresa ART Táxi Aero, prefixo PTMEE, na manhã deste domingo, 29, em Rio Branco, foram resgatados no início da tarde de hoje. Os restos mortais foram recolhidos pelos peritos em criminalística e foram encaminhados para a Sede do Instituto Médico Legal para identificação. A área do local do acidente vai continuar isolada até a chegada de uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA, que deverá chegar no Acre ainda nesta semana.

Os corpos foram encontrados carbonizados e passarão pelo processo de identificação. Dos 12 ocupantes da aeronave, 10 eram do Amazonas e 2 do Estado do Pará, no caso o piloto e copiloto.

A aeronave caiu nas primeiras horas da manhã de hoje após decolar do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Informações apuradas pelo ac24horas apontam que o avião caiu cerca de 1.800 metros da cabeceira da pista numa fazenda próximo a BR-364. O voo sairia de Rio Branco com destino ao município de Envira, no interior do Amazonas. Os passageiros estavam no Acre para tratamento de saúde e retornavam para a casa.

A aeronave Caravan, da fabricante norte-americana Cessna Aircraft, tinha capacidade para transportar 11 pessoas e estava com a sua capacidade máxima. O ac24horas apurou que a aeronave tem como proprietário o empresário Paulo Jones da Cruz Flores e estava sob operação da A.R.T Taxi Aéreo LTDA. O ano de fabricação do avião é de 1993 e o seu modelo é 208B.

O Caravan possuía registro de incidente ocorrido no dia 1º de julho de 2008, segundo relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). De acordo com o relatório, naquela ocasião o avião teve perda de óleo do motor durante o voo, sendo obrigado a um pouso de emergência em uma estrada, colidindo com vários obstáculos. Apesar dos danos graves à aeronave, piloto e copiloto saíram ilesos do incidente que aconteceu em Rurópolis, no Pará.

