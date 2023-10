Avião de pequeno porte cai próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco

Um avião de pequeno porte caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco. Segundo informações preliminares, a aeronave ainda sem identificação teria caído em uma fazenda entre os municípios de Bujari e da capital.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão se dirigindo para a região. Em contato com autoridades, a informação extraoficial é que pelo menos 10 pessoas estavam no avião.

O ac24horas recebeu a informação que moradores da região teria visto o avião caindo e a equipe do Aeroporto Internacional de Rio Branco teria acionado o Corpo de Bombeiros sobre a queda no lado esquerdo do aeroporto. O local exato ainda não foi encontrado.

Bombeiros e médicos estão na região. Mais informações em instantes!