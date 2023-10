Avião de pequeno porte cai em Rio Branco, e onze pessoas morrem

Um avião Caravan que decolou do Aeroporto de Rio Branco na manhã deste domingo, 29, caiu na parte esquerda da pista após algums minutos de sobrevoo. Pelo menos 11 pessoas estavam na aeronave que caiu e explodiu. Todos os corpos foram carbonizados. A informação foi confirmada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Santos.

Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local do acidente. O avião sairia de Rio Branco para Manaus, segundo informes preliminares.

Circulou num primeiro momento que o avião pertencia a Ortiz Taxi Aéreo, mas a informação não procede. Trata-se de uma outra empresa de Manaus, a ART Táxi Aero, com prefixo da aeronave PTMEE.