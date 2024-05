Após anúncio de shows, buscas por Bruno Mars crescem nas plataformas musicais

Desde o anúncio dos primeiros shows de Bruno Mars no Brasil, as buscas pelo cantor vêm crescendo nas plataformas musicais de streaming.

Conforme levantamento realizado pela CNN, desde o dia 2 de maio (quando aconteceu o anúncio das primeiras apresentações), a Deezer Brasil registrou picos de crescimento do cantor de até 88% dos streams, ou seja, de reproduções.

De acordo com dados do YouTube, nos dias 3 e 4 de maio, o número de views do canal de Bruno Mars aumentou, respectivamente, 6,84% e 7,42% no comparativo com o dia 1º de maio.

No dia 8 de maio, a produtora Live Nation anunciou outros quatro shows extras. Depois dessa data, a Deezer ainda informou que o maior pico de ouvintes de Bruninho ocorreu no dia 10, data que marca a venda geral de datas extras.

O YouTube ainda informou que o crescimento nas buscas por Bruno Mars na plataforma fez com que o artista entrasse para o Top 100 artistas mais populares no Charts Brasil na semana entre o dia 3 e 9 de maio.

Isso reforça o fato de o Brasil ser o segundo maior mercado consumidor de Bruno Mars no mundo no YouTube, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com a plataforma, o aumento no consumo do Bruno Mars também se refletiu na playlist “Presenting Bruno Mars”, do YouTube Music, que reúne os maiores hits de sua carreira.

No comparativo com o dia 1º de maio, a porcentagem de crescimento em views no streaming aumentou gradativamente. Veja:

•2 de maio (anúncio dos shows): 42,73%

•3 de maio: 62,73%

•8 de maio (venda geral de ingressos + anúncio datas extras): 65,45%

•9 de maio: 73,64%

•10 de maio (venda geral datas extras, maior “pico” após 1º de maio): 80,9%

Já na Deezer, o hit “Locked Out of Heaven” foi a música que mais cresceu, com picos de até 71% em streams. No período de um ano até o dia 14 de maio de 2024, essas foram as músicas mais escutadas do cantor, segundo o streaming:

Locked out of Heaven When I Was Your Man That’s What I Like Talking to the Moon Just the Way You Are The Lazy Song 24K Magic Leave The Door Open It Will Rain Grenade

Vale ainda mencionar que após, o anúncio dos shows, “Locked Out Of Heaven” voltou ao Billboard Brasil Hot 100. Atualmente, o hit está na 93ª posição. Segundo a Billboard Brasil, o cantor já esteve nesta parada musical com o mesmo single no ano passado, quando ele veio ao país para participar do festival The Town.

A CNN também entrou em contato com o Spotify que informou não poder ajudar com os dados. Já a Apple Music também explicou que tais informações nunca são divulgadas.

Essa será a quarta passagem do cantor pelo Brasil e 14 apresentações estão programadas em 5 cidades. Para mais detalhes sobre a vinda de Bruninho, clique aqui.