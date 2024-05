Após fechar mais de 100 lojas, Polishop entra com pedido de recuperação judicial

Em um pedido à Justiça feito à época, ele disse que o endividamento bancário da empresa havia diminuído de R$ 270 milhões em janeiro de 2022 para R$ 84 milhões em 2024.

Segundo a movimentação do processo no site do TJ-SP, na última segunda-feira (13) foi feita uma petição para que o perito se manifestasse no processo.

Esse especialista irá verificar todos os documentos do processo, tais como informações sobre dívidas, credores e outros, e fazer um relatório ao juiz, para que este possa dar a sua sentença.

A Polishop recorreu à Justiça inicialmente em abril deste ano pleiteando uma tutela antecipada – uma espécie de decisão temporária até que o mérito da ação seja julgado – para suspender as execuções de dívidas da empresa.

À época, Appolinário informou que os fatores que levaram a empresa às dívidas envolvem os efeitos da pandemia, o aumento do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e a crise do crédito motivada pelo caso Americanas.

O juiz determinou a suspensão de execuções que estavam em trâmite contra a Polimport Comério e Exportação Ltda. (a razão social da Polishop), bem como ações de despejo.

A decisão também impediu que plataformas de marketing e tecnologia (Google, Meta, entre outros), suspendessem os serviços por créditos anteriores à data do pedido, e que o serviço deveria ser restabelecido em até 24 horas.

Após essa decisão, várias empresas tiveram seus pedidos de habilitação de crédito – prova de que a empresa em recuperação judicial está devendo – juntados ao processo para “entrar na fila de pagamentos”.

A Polishop já fechou mais de 100 lojas em shoppings e é alvo de mais de 50 ações de despejo.

Crise

O acúmulo de dívidas da Polishop ocorre há alguns anos. Mais recentemente, desde 2022, os shoppings onde a empresa mantinha lojas começaram a entrar com processos na Justiça por falta de pagamento do aluguel. À época o valor acumulado era de R$ 9 milhões.

Em uma tentativa de reestruturar o negócio, a empresa fechou mais de 100 unidades em shoppings. Paralelo a isso, também começou a ser alvo de despejo por calote nos aluguéis das lojas que permaneciam abertas.

Dados de julho de 2023 indicam que a rede reduziu de 280 unidades para 122, e o quadro de funcionários caiu pela metade: de 3.000 para 1.500. Do ano passado para cá, outras 42 lojas já foram fechadas.

Segundo o site do TJ-SP, os credores da Polishop são os seguintes:

-•TV Ômega Ltda.

•-BTN Informação do Trânsito e Serviços Aéreos Especializados Ltda

•OC Group Tecnologia da Informação Ltda

•Smarters Servicos de Internet Ltda

•Google

•Banco Safra

•Ingram Micro Brasil Ltda

•Itaú

•Banco Votorantim

•Gentrop Cloud Brasil Ltda Epp

•Mocrosoft Informática Ltda.

•XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário

•AD Shopping – Agência de Desenvolvimento de Shoppping Centers Ltda.

No início de abril, Appolinário disse que a empresa já havia feito os ajustes necessários, com fechamento de lojas e cortes de custos.