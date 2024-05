Fim da linha? Como fica a situação de Gabigol no Flamengo

A relação entre Gabigol e Flamengo pode estar perto do fim. Não é apenas uma questão de tempo, uma vez que o o término do contrato se aproxima a cada dia, mas os recentes episódios deixaram a ideia do clube apresentar uma proposta pela renovação ao “ex-camisa 10” mais distante. Neste momento, não há essa perspectiva.

A questão financeira, inicialmente, e o posterior caso de antidoping já haviam feito a diretoria dar um passo atrás e paralisar as negociações no início da temporada.

De todo modo, o discurso era de que o Flamengo tinha o interesse de prorrogar o vínculo do atleta, mas o clube esperaria até o fim de 2024 para realizar uma nova oferta.

Com os fatos dos últimos dias, o cenário mudou. Há quem entenda, entre os diretores, que as atitudes de Gabigol mostram que o atleta já está decidido a deixar o Flamengo ao fim de 2024.

O lado esportivo também pesa, uma vez que o atacante não repetiu o nível de desempenho em 2023 e, na atual temporada, teve poucos minutos em campo sob comando de Tite.

Dia a dia do grupo

Depois de ser retirado do treino de sexta (17), Gabigol é esperado para integrar a atividade do Flamengo a partir deste sábado (18). O atacante participará sem limitações do dia a dia.

Nas mãos de Tite

A diretoria não irá interferir na utilização do jogador nos jogos do Flamengo. A responsabilidade segue nas mãos de Tite e sua comissão técnica.

Vale destacar que, desde a chegada do treinador, em outubro, Gabi virou reserva de Pedro, principal artilheiro do time no período, com 25 gols.

Gabigol, que ficou suspenso por tentativa de fraude em doping por cerca de seis semanas em 2024, tem apenas dois gols sob comando de Tite.

A situação contratual

O contrato de Gabigol com o Flamengo vai até 31 de dezembro de 2024. A partir de junho, o atacante de 27 anos está apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

A direção e os representantes do jogador já estiveram perto do acerto, mas, desde outubro de 2023, as partes têm versões diferentes. O fato é de que não conversam desde o início do ano.

O caso de doping

Gabi ainda está envolvido em caso na Corte Arbitral do Esporte, que apreciará o recurso da defesa do atleta após a suspensão de dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping.

O departamento jurídico do Flamengo segue envolvido na defesa do atleta, que também tem advogados particulares. Atualmente, Gabi atua pelo Rubro-Negro sob efeito suspensivo.