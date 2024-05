Popó desafia Anderson Silva para luta de boxe: “Vem para cima”

Acelino Freitas, o Popó, desafiou Anderson Silva, lenda brasileira das artes marciais mistas, para uma luta de boxe. O desafio foi feito pelas redes sociais.

Anderson Silva, de 49 anos, já se aposentou do MMA. O ‘Spider’ pretende fazer a última luta da carreira no boxe. Por isso, Popó desafiou o ex-campeão do UFC para um combate.

“Fala galera. Soube que a última luta do Anderson Silva vai ser de boxe. É isso mesmo? Anderson Silva, sei que você é bom no chão, é bom também no muay thai. Quero saber se você é verdadeiramente bom de boxe. Eu lanço esse desafio. Vem para cima, Anderson Silva. Quero ver se você é bom mesmo. Não é sua luta de despedida? Vem com o campeão, vem”, disse Popó.

Popó

Popó se aposentou do boxe profissional em 2017, aos 42 anos. Contudo, recentemente, o tetracampeão mundial (em 1999, 2002, 2004 e 2006 WBO/WBA) voltou à ativa para lutas de exibição.

A mais recente foi justamente contra Bambam. Em 25 de fevereiro deste ano, Popó venceu o influencer, de 46 anos, com nocaute em uma luta de boxe que durou 34 segundos.

Recentemente, ele aceitou um desafio feito pelo também ex-campeão do UFC Vitor Belfort. Após muitas provocações, os dois ainda não agendaram o combate.

Histórico de Anderson Silva

Aos 49 anos, Anderson Silva é considerado, por muitos, o maior lutador da história do UFC. Spider conquistou o cinturão peso-médio do Ultimate logo depois da sua estreia, título que defendeu em dez oportunidades.

Em seu cartel, Anderson acumula 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado.

Fora do UFC, o brasileiro passou a investir seu tempo no boxe. Ele, inclusive, derrotou Julio César Chávez Jr., ex-campeão da modalidade, em 2021, no México. Além disso, nocauteou Tito Ortiz, com menos de um minuto de combate.

No entanto, seu confronto mais recente foi contra o youtuber Jake Paul, quando saiu derrotado. Após o revés, Anderson não voltou a subir nos ringues.

Despedida marcada

Nome histórico do UFC, Anderson Silva pode estar com data marcada para o seu “último ato” no mundo das lutas. Nessa quarta-feira (15), um outdoor no Japão estampou um anúncio da Spaten, que anunciou o Grand Finale de Spider, para o dia 15 de junho.

Anderson passou a fazer parte do “Time Spaten”, uma cervejaria alemã. De acordo com o Combate, a luta de despedida deve ser realizada em São Paulo.