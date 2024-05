Rio Branco pega o São Raimundo/RR na sua 90ª partida pela Série D do Brasileirão

O Rio Branco-AC faz na tarde deste sábado (18), às 17h, no estádio Florestão, contra o São Raimundo/RR, sua 90ª partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico estrelado Wemerson Rambinho para a partida não poderá contar com o zagueiro Uberaba. O atleta foi expulso na vitória contra o Humaitá por 2 a 1. Rikelmmer, Reginaldo e Negão são as opções, mas existe a possiblidade do volante Jackson assumir o posto.

Com o atacante Marquinhos, ex-Independência, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Rio Branco ganha mais uma opções para o setor de ataque, após a saída do atacante Tony.

O técnico Wemerson Rambinho comandou na tarde desta sexta-feira (17), no CT do José de Melo, os último ajustes antes da partia contra o Mundão.

História dos confrontos

Na história dos confrontos entre Rio Branco e São Raimundo/RR, o time roraimense leva uma pequena vantagem em número de vitórias (4 contra 3). Um empate sem gols envolvendo as duas agremiações pela competição foi registrado em 2022. Na soma dos gols pró e contra a vantagem pertence ao Estrelão, pois o clube acreano marcou 16 gols e levou apenas 13.