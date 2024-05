Governo e Fieac homenageiam trabalhadores no Parque Industrial de Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Federação das Industrias do Estado do Acre (Fieac), homenageou os trabalhadores do setor no final da tarde desta sexta-feira, 17, no Parque Industrial de Rio Branco. A agenda faz parte da programação alusiva à Semana da Industria. Os trabalhadores foram recepcionados na empresa Formate. O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, afirmou que o ato de confraternização representa os esforços do Estado em apoio a quem faz a economia do Acre ser impulsionada.

“É um olhar diferenciado do governo do Acre para esses trabalhadores que no dia a dia ajudam a construir desenvolvimento. Nada mais justo do que na semana da indústria prestarmos esse momento de confraternização e lazer”, acrescentou Mesquita.

Os trabalhadores que se encaixaram nos critérios de benefícios sociais receberam da SEASDH, uma cesta básica. A titular da pasta, Maria Zilmar da Rocha, fez questão de prestigiar o evento. “Alcançamos os trabalhadores que sofreram os impactos das enchentes em Rio Branco e não conseguiram ser contemplados pelos benefícios conceituais. É uma parceria em nome do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis”, destacou Zilmar.

O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, falou sobre as fomentações executadas pela Seict e as parcerias relevantes que as instituições executam. “É mais um evento programado pelo governo e a Fieac em alusão à Semana da Indústria. Também estaremos em outros municípios comemorando essa união em benefício do desenvolvimento do Acre”.

No ramo de concretagem, a Industria Formate trabalha há 40 anos no estado do Acre. Mais de 150 empregos diretos são gerados pela empresa. Para a diretora administrativa Jeanne Queiroz, “o grande objetivo dos trabalhadores é o de colaborar e de formar parcerias que garantam a sustentabilidade das empresas e dos empregos”.

Empregado há três meses na Acrepan, Carlos Manoel falou da importância de estar trabalhando com carteira assinada. “É uma alegria muito grande poder participar dessa homenagem”. Manoel é um dos 20 mil trabalhadores que o setor industrial emprega.