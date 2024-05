Vargas entra, marca duas vezes e Atlético-MG arranca empate contra Flu

O Atlético-MG arrancou um empate heroico por 2 a 2 na reta final do segundo tempo, contra o Fluminense. Os gols do time carioca foram de Cano e Renato Augusto. Milito usou Vargas para mudar a partida e ele marcou duas vezes.

Aos três minutos Cano balançou a rede. O Fluminense se impôs e manteve a intensidade ao longo da partida. Esteve mais próximo de uma vantagem do que o Galo de empatar. As boas chances no time de Milito vieram dos pés de Hulk, que insistiu, mas viu o goleiro Fábio em ótima tarde.

O Galo voltou melhor para o segundo tempo e criou boa oportunidade, mas Fábio impediu o empate.

Diniz mexeu no time e viu sua estrela brilhar. Com passe de Alexsander, Renato Augusto fez o segundo logo depois da dupla entrar em campo.

Milito também mexeu na equipe e se deu bem, apenas 11 segundos depois das entradas de Igor Gomes e Vargas. O atacante entrou elétrico e balançou a rede.

No fim, Vargas, de novo, marcou o segundo para sacramentar o empate.

Com o resultado, o Atlético-MG fica em segundo, empatado com o Botafogo com nove pontos.

O Fluminense subiu para 14º, com 5 pontos, mas ainda precisará aguardar o final da rodada, pois São Paulo, Corinthians e Vasco ainda jogam.

O Galo volta a campo já na terça-feira (7), às 19h (de Brasília) para enfrentar o Rosário pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Já o Flu vai a campo na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Colo-Colo pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Fluminense se impõe

O relógio não bateu nem cinco minutos e o Fluminense já havia balançado a rede com jogadaça de Douglas Costa e Marquinhos para gol de Cano. O Fluminense, com força total, iniciou a partida com muita intensidade e viu o argentino, oportunista, apareceu para balançar a rede logo cedo.

O jogo ficou aberto e o Galo se movimentou bem, mesmo saindo atrás. Hulk teve uma jogada individual que por muito pouco não resultou no empate. O atacante ficou cara a cara com Fábio, que saiu do gol com classe e defendeu.

O Flu se recuperou na etapa final e esteve melhor em campo, mais próximo de abrir vantagem. Evérson trabalhou muito e viu Arias dar trabalho. A equipe

O jogo ficou pegado nos últimos minutos e o Galo passou a forçar o ataque, mas faltou capricho, além de Fábio estar em ótima tarde. Bem posicionado, o goleiro não teve grandes sustos e garantiu a vitória parcial.

Briga no intervalo

O jogo ficou marcado por uma briga de torcidas antes do apito inicial de Raphael Claus. O tumulto começou quando torcedores do time mineiro tentaram rasgar uma faixa da Young Flu, uma das organizadas da equipe carioca. O acessório estava em um dos alambrados do estádio.

A reação foi imediata, e houve confronto em um dos corredores do Kléber Andrade. As câmeras do Premiere flagraram que, no momento da correria, mulheres e crianças estavam no local rumo às arquibancadas.

EMPATE HEROICO

O Galo voltou melhor para a segunda etapa e chegou ao ataque mais vezes e com mais perigo. A equipe de Gabriel Milito conseguiu quebrar a marcação e teve mais facilidade para chegar com perigo. Fábio foi acionado aos três minutos com jogada perigosa de Paulinho.

Com a melhora, Fernando Diniz mexeu no time e colocou Renato Augusto, Alexsander e Felipe Andrade para potencializar o time e viu sua estrela brilhar! Em passe errado de Everson na saída do gol, a bola foi parar nos pés de Alexsander, que deu passe na medida para Renato Augusto estufar as redes.

O Galo insistiu, mas teve dificuldades para passar por Fábio, até que Milito mexeu no time e em 11 segundos mudou o resultado. O treinador colocou Igor Gomes e Vargas nos lugares de Zaracho e Hulk. Igor encontrou passe ótimo para Vargas balançar as redes.

Seis minutos foram suficientes para Vargas chamar a responsabilidade e marcar mais uma vez para tranquilizar Milito. O treinador mudou a partida com as substituições e concretizou um empate improvável.

Lances importantes

GOL! – Aos três minutos, Marquinhos cruza na medida para Cano, oportunista, meter para dentro do gol.

Que defesa! – Aos 18 minutos, Hulk fez jogada individual e saiu na cara do gol, mas Fábio saiu com classe e defendeu.

Fábio de novo! – Aos 3 minutos do segundo tempo, Alan Franco achou Paulinho, que chutou forte, mas viu Fábio fazer boa defesa.

GOL! – Aos 15 minutos do segundo tempo, Éverson deu passe errado e a bola foi nos pés de Alexsander, que deu passe na medida para Renato Augusto marcar.

GOL! – Aos 27 minutos do segundo tempo, Igor Gomes encontrou Vargas para fazer o primeiro do Galo. Ambos haviam acabado de entrar em campo, apenas 11 segundos separaram a entrada.

DE NOVO VARGAS! Aos 33 minutos do segundo tempo, Vargas marcou seu segundo gol. Arana acertou a trave, mas o camisa 11 se antecipou e ganhou da marcação. De cabeça, meteu a bola para o fundo das redes.

Fluminense 2 x 2 Atlético-MG – 5ª rodada do Brasileirão

Local: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e hora: 04 de maio de 2024 (sábado), às 16h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Arias, Cano , Felipe Melo, Ganso (FLU) – Jemerson, Paulinho (A-MG)

GOLS: German Cano 3’1T, Renato Augusto 15’2T, Vargas 27’2T e 33’2T.

FLUMINENSE: Fábio; Douglas Costa (Alexsander), Manoel, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo; Martinelli, Lima (Terans) e Ganso (Renato Augusto); Arias, Marquinhos e Cano. Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG: Éverson, Saravia, Battaglia, Jemerson (Rômulo) e Arana; Otávio, Alan Franco e Zaracho (Igor Gomes); Scarpa (Alisson), Paulinho (Cadu) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito