Bolsonaro recebe alta após internação em Manaus

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã deste sábado (4.mai) no Hospital Santa Júlia, em Manaus, depois de sentir um mal-estar. Não permaneceu muitas horas no local e foi liberado depois de realizar alguns exames.

Segundo os médicos da unidade, Bolsonaro chegou ao hospital com desidratação leve e erisipela –infecção na pele que provoca vermelhidão causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. No entanto, foi medicado e está melhor.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro afirmou que estava se sentindo mal desde que saiu de Brasília. Ele chegou em Manaus na 6ª feira (3.mai), onde participou do encontro estadual do Partido Liberal. O evento foi também para o lançamento da pré-candidatura do Capitão Alberto Neto (PL-AM) para a prefeitura da capital.

Neste sábado (4.mai), Bolsonaro acompanharia a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no encontro estadual do PL Mulher no Amazonas.