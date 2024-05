Foto mostra gramado da Arena do Grêmio inundado após temporais no RS

Uma imagem impressionante que circula nas redes sociais mostra o gramado da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, completamente tomado pela água das chuvas na tarde deste sábado (4).

Por meio de nota, a Arena do Grêmio informou que cerca de 500 moradores de Porto Alegre foram abrigadas dentro do estádio. Desse número, 200 pessoas já foram realocadas para abrigos oficiais, enquanto cerca 300 continuam recebendo assistência dentro da Arena.

“A magnitude do desastre deixou o estádio do Tricolor temporariamente ilhado, com as águas penetrando no espaço do gramado. No entanto, nossa prioridade absoluta é garantir a segurança e o bem-estar de todos os que estão lá. Além disso, estamos trabalhando para avaliar e restaurar o gramado da Arena assim que possível, buscando alternativas viáveis para sua recuperação. Reafirmamos nosso compromisso de colaborar com todos os setores da sociedade para superar essa crise e reconstruir o que foi perdido”, diz o trecho enviado pela assessoria da Arena.

Desde o início da semana, o Rio Grande do Sul registra temporais e, pelo alto volume, milhares de pessoas estão desabrigadas. Ao todo, 57 pessoas morreram e 67 estão desaparecidas, sendo que o quadro ainda será atualizado pelas autoridades do estado.

Ônibus do Grêmio ficou encoberto pelas chuvas

Pela manhã, o ônibus do Grêmio, utilizado em viagens e trajeto para o estádio, ficou encoberto pelas águas das chuvas neste sábado (4). As imagens, recebidas pela Itatiaia, foram gravadas dentro do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Vídeo:

Outros vídeos também mostram o alagamento nas ruas e avenidas nos arredores da Arena do Grêmio, na região do bairro Humaitá. Além de longos congestionamentos, diversos veículos foram arrastados e levados pela força da água. No estádio gremista, pessoas estão sendo alojadas e alimentadas, já que perderam suas casas.

É possível ver, em dado momento, que equipes salvam pessoas por meio de uma pequena embarcação.

Grêmio pede adiamento de jogo da Libertadores

Diante dos temporais que atingem não só a capital gaúcha, como também o interior do estado, o Grêmio também pediu à Conmebol para adiar a partida contra o Huachipato, no Chile, pela Copa Libertadores. O confronto está marcado para quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), em Talcahuano.

Vale ressaltar que, durante a semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou os jogos dos clubes gaúchos. O Grêmio receberia o Criciúma neste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A nova data ainda será divulgada pela CBF.

Grêmio cancelou treinos

Com a impossibilidade de alguns jogadores do elenco saírem de casa, o Grêmio cancelou os treino marcados para este sábado (4) e para domingo (5), em uma unidade da Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Porto Alegre.

Segundo o Tricolor Gaúcho, os jogadores receberam treinos individualizados para realizar em suas respectivas casas. De forma simultânea, os profissionais de fisiologia acompanham a situação dos atletas.



“Informamos que estão suspensos os treinos de hoje à tarde e amanhã. A medida considera o apoio às vítimas das enchentes e as limitações impostas pelo desastre natural na região de Porto Alegre. O momento exige cautela e a manutenção das pessoas em áreas seguras. Em função disso, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance elaborou treinamentos individualizados para os atletas permanecerem em casa e acompanha de forma on-line os trabalhos, bem como está orientando os atletas que estão em tratamento médico”, divulgou o Grêmio.

