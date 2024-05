Tite mexe no time mas termina vaiado após empate entre Red Bull e Flamengo

O Bragantino saiu na frente, mas o Flamengo buscou o empate por 1 a 1 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em confronto pela quinta rodada do Brasileirão

O empate deixa o Bragantino na terceira posição noo Brasileirão, com 9 pontos. Agora, o Massa Bruta volta as atenções para a Copa Sul-Americana e recebe o Racing-ARG,, na quinta-feira, às 21h (de Brasília).

O empate alivia o Flamengo, que se mantém na quarta colocação, com 8 pontos. O próximo jogo do Fla é diante do Palestino, no Chile, pela Libertadores, às 21h (de Brasília) de terça-feira.

Tite tentou um esquema diferente, com quatro volantes e Bruno Henrique e Pedro na frente. Entretanto, após sofrer o gol e ver o time inoperante, desfez a troca e lançou Luiz Araújo ainda com 36 minutos do primeiro tempo.

Como foi o jogo

O jogo começou intenso, com os dois times buscando verticalizar e acelerar o jogo. O Flamengo ensaiou uma pressão e teve mais chances de gol nos primeiros minutos.

Aos 20 minutos de jogo, o VAR entrou em cena no Nabizão. De La Cruz recebeu e puxou contra ataque, mas foi derrubado por Luan Cândido e o árbitro mostrou o vermelho direto, mas o VAR recomendou a anulação da expulsão, por falta do uruguaio em Pedro Henrique na origem da jogada.

Logo depois da intervenção do VAR, o Bragantino abriu o placar com Pedro Henrique. O zagueiro aproveitou escanteio de Gustavinho e cabeceou sem chances para Rossi.

Os pontas do Bragantino deram muito trabalho para a defesa do Flamengo no primeiro tempo. Vitinho e Mosquera aceleravam todas as jogadas e só eram parados com faltas.

Depois do gol do Massa Bruta, o Flamengo teve dificuldades para levar perigo ao gol de Cleiton. Tite mudou cedo e sacou Igor Jesus para lançar Luiz Araújo a campo, ainda no primeiro tempo.

No intervalo, o treinador do Flamengo foi vaiado e ouviu cânticos de protesto da torcida rubro-negra, contrastando com o barulho de comemoração da torcida da casa.

O Flamengo voltou do intervalo pressionando e criou duas chances perigosas em sequência. Bruno Henrique bateu para boa defesa de Cleiton e De La Cruz perdeu uma chance clara. Sozinho no contra ataque, mandou no travessão.

O Bragantino se acertou no jogo, fechou a casinha e deixava a bola com o Flamengo, que rondava a área, mas não conseguia finalizar.

O Flamengo passou a pressionar e Bruno Henrique empatou o jogo para aliviar o Flamengo no segundo tempo. Recebeu lindo passe de De La Cruz e bateu na saída de Cleiton.

Tabu antigo

O Flamengo não vence o Bragantino no Nabi Abi Chedid há 27 anos, desde 4 de setembro de 1996. Na ocasião, o Rubro-Negro bateu o Bragantino por 1 a 0, com gol de Bebeto.

O retrospecto geral mostra uma vantagem ao Bragantino: são três vitórias para o time do interior paulista, com esse sendo o quarto empate. O Flamengo venceu duas vezes.

Gols e destaques

Primeira chegada. Flamengo começou pressionando fora de casa. De La Cruz aproveitou sobra e tabelou com Pedro, chutou cruzado e zaga afastou.

Ô, Cleiton… Wesley fez jogada pela direita e cruzou forte, o goleiro do Bragantino espalmou estranho, mas Bruno Henrique pegou mal no rebote.

Agora sim! Mais uma chegada do Flamengo. Pedro carregou da esquerda para dentro e chutou para a defesa tranquila de Cleiton.

Chegou o Bragantino. Depois da pressão inicial, o Bragantino conseguiu escapar, Sasha achou Gustavinho, que chutou travado por Léo Ortiz.

VAR em ação. Falta de Luan Cândido no contra ataque do Flamengo, Luan Cândido derrubou De La Cruz e foi expulso pelo árbitro, mas o VAR recomendou a anulação da expulsão por falta a favor do Bragantino no início do lance.

Gol do Bragantino! Gustavinho bateu escanteio na cabeça de Pedro Henrique que subiu no meio de três flamenguistas e abriu o placar.

Já? Com 36 minutos do primeiro tempo, Tite já mexeu no Flamengo e sacou Igor Jesus para a entrada de Luiz Araújo.

Vaias no intervalo. Ao final do primeiro tempo, a torcida do Flamengo vaiou o time e cantou em protesto.

Blitz do Flamengo. Logo na subida do intervalo, o Flamengo pressionou, roubou a bola no ataque e Bruno Henrique chutou forte para boa defesa de Cleiton. No rebote, BH bateu de novo, prensado.

No travessão! Mais Flamengo: Pedro pifou De La Cruz, que conduziu sozinho no campo de ataque inteiro e bateu firme para a bola explodir no travessão.

Resposta do Bragantino! Se De La Cruz mandou na trave de Cleiton, na sequência Ramires pegou firme de longe e explodiu o travessão de Rossi.

Amornou. Depois de uma pressão inicial do Flamengo, o Bragantino se fechou e neutralizava as investidas do time de Tite. O jogo ficou sem emoções

Cleiton, sensacional! Léo Pereira escorou para o meio da área e Bruno Henrique cabeceou sozinho, para o chão e Cleiton fez um milagre para salvar o Bragantino.

Gol do Flamengo! Bruno Henrique empatou o jogo. Recebeu um lindo passe de De La Cruz, carregou e chutou na saída de Cleiton, com a calma que lhe é inerente.

Ficha Técnica – Bragantino x Flamengo – 5ª Rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: sábado, 4 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Motivo: 5ª Rodada do Brasileirão 2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista, SP

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Nathan Mendes, Thiago Borbas (RBB); Igor Jesus, Allan (FLA)

Cartões vermelhos:

Gols: Pedro Henrique (RBB); Bruno Henrique (FLA)

Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba (Lucas Evangelista); Gustavinho (Lincoln), Eric Ramires (Jadsom); Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha (Borbas). Técnico: Pedro Caixinha

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Viña); Allan (Lorran), Igor Jesus (Luiz Araújo), De la Cruz, Gerson; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite