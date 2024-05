Rio Branco-AC e Princesa do Solimões-AM empatam sem gols

NADA DE GOLS

Rio Branco-AC e Princesa do Solimões-AM empataram sem gols, neste sábado (4), no estádio Florestão, na capital acreana, pela segunda rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Os times até fizeram uma partida bem movimentada, mas faltou criatividade no ataque e pouquissímas chances de gols foram criadas. Os goleiros praticamente não trabalharam.

COMO FICAM

O Rio Branco-AC fica na sexta posição e soma o primeiro ponto na Série D. O Princesa do Solimões-AM segue na vice-liderança com quatro pontos.



AGENDA

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (11). O Rio Branco-AC pega o Humaitá, no estádio Florestão, na capital do Acre, a partir das 17h, e o Princesa do Solimões-AM encara o Manaus-AM, no estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM), a partir das 18h. Jogos no horário de Brasília.

BORDERÔ

Público pagante: 115 torcedores Renda: R$ 1.260