Colisão entre motocicletas deixa dois feridos na Estrada do Irineu Serra, em Rio Branco

O acidente aconteceu na noite deste sábado(4), na Estrada do Irineu Serra, próximo à Vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Os feridos foram identificados como Robisson Ribeiro da Silva, de 32 anos, e Diego Silva da Costa, de 34 anos.

Segundo informações repassadas, Robisson estava voltando do trabalho para Vila Custódio Freire, quando Diego, que trafegava em sentido oposto, bateu de frente com Robisson, com o impacto da batida, os motociclistas foram ao chão.

A Viatura de Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, fizeram os primeiros atendimentos e as encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Robisson deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com um corte em um dos pés e várias escoriações pelo corpo, já Diego teve fraturas na perna e ombro esquerdo, além de outros ferimentos. Apesar do forte impacto da batida, profissionais do SAMU informaram que o estado de saúde dos motociclistas é estável.