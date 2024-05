Lucro de empreendedores aumenta 66% nas feiras do Trabalhador e do Amor em 2024

O governo do Acre comemora os bons índices no volume de negócios de pequenos empreendedores, nas duas grandes feiras de empreendedorismo, a Feira do Trabalhador e a Feira do Amor, em Rio Branco. De acordo com a Diretoria de Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) houve um aumento de mais de 60% nas vendas dos produtos, com destaque para os setores de bebidas e alimentação.

Na Feira do Trabalhador, organizada pelo governo do Estado no dia 1º de maio, intermédio da Sete, o faturamento saltou de R$ 65.873,00, em 2023, para R$ 109.557,56 em 2024. Já a Feira do Amor, que neste ano teve um dia a mais de duração, três no total, foi de R$ 23.470,00, no ano passado, para R$ 39.217,91 em 2024. A expectativa da Sete era de um crescimento de 20%, mas alcançou 66,3% .

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, creditou o crescimento à inclusão de novos segmentos, à ampliação de serviços e à instalação de novas estruturas nos espaços, que ficaram muito mais vistosos e funcionais.

“Estamos cada vez mais aprimorando as feiras e eventos, oferecendo um espaço agradável para as famílias passearem, se divertirem e acessarem os serviços oferecidos, enquanto consomem e geram lucro para os nossos empreendedores locais, fortalecendo a economia”, pontua o secretário.

Entre os vários fatores atribuídos a esse aumento significativo dos lucros está a inclusão do segmento de bebidas alcoólicas. Para se ter uma ideia, apenas um dos empreendedores do ramo faturou R$ 10.200 na Feira do Trabalhador em um único dia.

De acordo com Bianca Marques, diretora de Empreendedorismo da Sete, a 2ª edição da Feira do Amor, este ano, contou com mais parcerias, contribuindo para que o evento, realizado às margens do Lago do Amor, tivesse um aumento substancial de visitantes.

“Este ano nós oferecemos academia de ginástica, clínica estética, um projeto de jogos eletrônicos em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia [Seict] e ainda o ônibus do Hemoacre para a doação de sangue”, ressalta Marques. “Esses serviços permitem maior interação, com as pessoas participando mais das atividades, aumentando o consumo de bebidas e alimentos”, completa a gestora.