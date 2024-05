Mulher perde o controle da motocicleta, bate em poste e lixeira, e atropela mãe e filha no bairro Geraldo Fleming

Na noite desta sexta-feira,(17) um grave acidente de trânsito ocorreu na Rua Manaus, no bairro Geraldo Fleming, em Rio Branco. Janaira Oliveira da Silva, de 34 anos, trafegava em sua motocicleta modelo YBR, de cor preta e placa QLW-0118, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle do veículo. A motociclista colidiu contra um poste de iluminação pública e uma lixeira antes de atropelar uma mãe e sua filha de 8 anos.

As vítimas, identificadas como Paula Portela e sua filha, sofreram escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Após os atendimentos iniciais, mãe e filha foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, localizada na Baixada da Sobral.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve presente no local para realizar todos os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do acidente.