Envira decreta luto oficial após morte de passageiros em queda de avião no Acre

Foto: Reprodução/G1Amazonas

O município de Envira, no interior do Amazonas, decretou luto oficial de três dias após quatro habitantes da cidade morrerem na queda de um avião em Rio Branco, no Acre, neste domingo (29). Doze pessoas morreram.

Além de piloto e copiloto, haviam 10 passageiros, sendo 09 adultos e uma bebê, que estavam à bordo da aeronave e não resistiram ao grave acidente e morreram no local.

Pelo menos quatro pessoas eram de Envira, segundo a Defesa Civil do município. Entre eles, estão dois empresários e uma servidora pública.

Já os outros seis passageiros eram de Eirunepé. O decreto de luto oficial foi assinado pelo prefeito Paulo Ruan no início da tarde. Segundo o documento, o expiente em todas as repartições públicas municipais está suspenso nesta segunda-feira (30).

As aulas também foram suspensas. Somente os serviços considerados essenciais serão mantidos. O Governo do Amazonas ainda não se manifestou sobre a tragédia.

Fonte: G1/Amazonas