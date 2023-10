Avião que caiu matando 12 pessoas tinha registro de incidente em 2008

A aeronave modelo Caravan Cessna 208B, de prefixo PT-MEE, da empresa ART Táxi Aéreo, que caiu por volta das 6h30 no horário local (8h30 em Brasília), logo após a decolagem, possuía registro de incidente ocorrido no dia 1º de julho de 2008, segundo relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA).

ACESSE O RELATÓRIO DO INCIDENTE

De acordo com o relatório, naquela ocasião o avião teve perda de óleo do motor durante o voo, sendo obrigado a um pouso de emergência em uma estrada, colidindo com vários obstáculos. Apesar dos danos graves à aeronave, piloto e copiloto saíram ilesos do incidente que aconteceu em Rurópolis, no Pará.

Ainda segundo o relatório do CENIPA, a aeronave realizava uma viagem de transporte de malotes dos Correios no trecho Belém-Altamira-Itaituba, com apenas os dois pilotos a bordo. O problema ocorreu na segunda etapa do percurso, de Altamira para Itaituba, tendo os pilotos pousado na estrada Transamazônica.

Quanto aos danos causados à aeronave, a investigação apontou dano grave no motor, na fuselagem, na asa esquerda e na superfície de comandos. Entre as causas do incidente, o relatório do Cenipa, que foi finalizado em 22 de março de 2012, apontou problemas com a manutenção.