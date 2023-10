Passageiros que morreram em queda de avião viajavam para tratamento médico

Parte dos passageiros que morreram na queda do avião Caravan, no voo particular da empresa ART Taxi Aéreo, ao sair do aeroporto internacional de Rio Branco na manhã deste domingo, 29, estavam viajando por conta de tratamento médico.

A aeronave tinha como destino o município de Envira, no Amazonas, e estava em sua capacidade máxima de passageiros, sendo 6 homens, 3 mulheres, uma bebê de 1 ano e 7 meses, piloto e copiloto.

O avião caiu pouco depois de decolar, bem próximo ao aeroporto, numa região de mata fechada. O local, de difícil acesso, dificulta o trabalho de resgate dos corpos das vítimas e atrapalhou até mesmo a contenção das chamas, que eram vistas à longa distância.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado.