Bebê de 1 ano estava no avião Caravan que caiu em Rio Branco

Um bebê de apenas 1 ano e 7 meses do sexo feminino estava entre os passageiros que morreram neste domingo, 29, na queda do avião Caravan, da fabricante norte-americana Cessna Aircraft, em Rio Branco, após decolar com 11 pessoas do Aeroporto Internacional da capital acreana.

A lista de passageiros consta com 09 pessoas e uma bebê de colo. Com piloto e copiloto, o total de 11 pessoas na aeronave. O intinerário do Caravan era a cidade do Envira, no interior do Amazonas.

Na lista de telefones para contato, não há nenhum número com DDD 68, do estado Acre.

Devido a caligrafia, não foi possível, por enquanto, indentificar corretamente os nomes e sobrenomes de alguns passageiros.

Veja o nome dos passageiros:

Alexander Bezzerra

Francisco Eulimar

Ana Paula Melo

Raimundo Nonato Melo

José Maria Epifanio

Antonio Matos

Antonia Elizângela

Edineia de Lima

Clara Maria Monteiro