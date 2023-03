Motociclista cai de moto ao ser perseguido por cachorro

O motociclista Wesley Irineu Santos Araújo, de 30 anos, foi para no Pronto-Socorro de Rio Branco após cair de sua moto na Estrada AC-40, no KM 9, em frente ao ramal da Castanheira, na região do bairro Vila Acre.

O acidente teria sido motivado após um cachorro fugir de uma chácara e iniciar uma perseguição a Wesley, que desequilibrou do veículo e caiu na estrada, chegando a fraturar a clavícula e escoriações por todo o corpo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Wesley e o encaminhou ao PS com quadro estável.