Homem que esfaqueou colega durante bebedeira é preso em Xapuri

Nesta segunda-feira, 6, agentes da delegacia de Polícia Civil em Xapuri atenderam ao pedido de apoio da Polícia Militar para localizar e prender em flagrante um homem de 40 anos, por ter tentado matar um jovem de 25 anos, com golpes de faca. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro do Laranjal, em Xapuri.

O investigado que está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica foi encontrado próximo ao local do crime. As informações foram fornecidas pelo setor de monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) da Polícia Penal.

Os policiais conseguiram prender o autor do crime em flagrante. Após receber voz de prisão, o homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos de praxe.