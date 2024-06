Vídeo: aluno tem formatura em hospital dias antes de morrer de câncer

Após 11 meses lutando contra um câncer no intestino, o catarinense Paulo César Gazaro (foto em destaque) conseguiu realizar o sonho de ser formar engenheiro 10 dias antes de morrer em São Paulo.

Aos 45 anos, o estudante do último semestre de Engenharia Civil recebeu no mês de maio o diploma dentro do Hospital Salvalus, na zona leste da capital paulista, onde fazia seu tratamento.

A cerimônia foi preparada pela mulher dele, Graziela Gonçalves Gazaro, pelos médicos e funcionários do hospital e da faculdade Unifecaf, que divulgou um vídeo comovente da festa (assista abaixo).