Fábio entrega e Juventude arranca empate com o Fluminense no Brasileirão

O Fluminense até saiu na frente, mas o Juventude buscou o empate por 1 a 1 neste sábado (1), no Maracanã. O jogo foi válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e teve gols de Marcelo e Jadson. O Tricolor deixou o campo vaiado.

O resultado é ruim para os dois. O Juventude fica em 14º, com seis pontos, e o Fluminense em 15º, com o mesmo número.

O Juventude não jogava desde 28 de abril. O clube estava envolvido em ações de reconstrução do Rio Grande do Sul e se preocupou bastante com a falta de ritmo. Apesar de não ter tido os mesmos problemas da dupla Gre-Nal, a equipe também foi afetada pelas fortes chuvas.

O Flu volta a entrar em campo na terça-feira (4), contra o Botafogo. A partida será às 20h (de Brasília) no Nilton Santos. O Juventude joga na quarta (5), às 19h, em casa, diante do Atlético-GO.

O Ju entrou em campo com homenagens ao RS. Os números das camisas, a faixa de capitão, um patch e a flâmula levaram as cores do estado, além de uma bandeira nas mãos de Alan Ruschel e Nenê no momento do hino nacional.

O Tricolor foi comandado pelo auxiliar Eduardo Barros. Fernando Diniz foi expulso no jogo contra o São Paulo após confusão com Luciano. Lima também cumpriu suspensão.

Esse foi o último jogo de Jhon Arias antes de se apresentar para a seleção. Há um temor na torcida de que seja uma despedida dele do Flu, já que propostas podem chegar na janela.

Como foi o jogo

O Juventude começou melhor o jogo. Explorando principalmente o espaço nas costas de Marcelo, o time de Roger Machado construiu boas oportunidades e assustou. Mesmo sem a posse de bola, foram os visitantes os mais criativos e que testaram o goleiro Fábio. O treinador, porém, reclamou de o time não aproveitar melhor os contra-ataques.

O Flu teve bastante dificuldade, mas acabou saindo na frente. Lento e com problemas na saída de bola, o tricolor teve um pênalti a favor aos 39 minutos para tentar renovar o ânimo. Nenê criticou a marcação na saída para o intervalo. Os cariocas ainda perderam Felipe Melo. O jogador sentiu a panturrilha aos 11 minutos, mas decidiu ficar em campo. Aos 27, não aguentou mais e deu lugar a Thiago Santos.

O Juventude voltou tentando pressionar pelo empate e o Flu controlava. Nenê foi um dos destaques em campo e se apresentou a todo momento para as jogadas de ataque. Com um presentão do goleiro Fábio, Jadson deixou tudo igual no momento em que a partida menos apresentava perigos. A partida ficou mais amarrada e perdeu dinâmica depois disso.

A torcida tricolor começou a se irritar com a troca de passes na defesa e vaiou. Depois, também se estressou pela atuação sem evolução. Logo depois, Marcelo caiu no campo e precisou ser substituído aparentemente com um mal-estar. O Fluminense começou a ser mais perigoso na parte final enquanto o Juventude sentia a diferença física depois de tanto tempo parado. Popó ainda foi expulso após levar amarelo em dois lances bobos e dificultou ainda mais. Germán Cano sentiu a virilha, mas permaneceu em campo porque o Flu não podia mais substituir.

Lances importantes

Atento. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Lucas Barbosa recebeu livre no ataque e avançou até a área, tentando o chute. Fábio defendeu, o atacante pegou o rebote e o goleiro parou novamente no chute.

Na trave. Aos seis, o Juventude recuperou a bola no ataque, fez a transição rápida e Nenê recebeu na direita. Ele disparou para a área e bateu colocado na trave.

Pressão. Aos 10, Nenê recebeu na esquerda, foi no fundo e cruzou na área, mas Fábio saltou para ficar com a bola.

Respondeu. Aos 11, Marcelo virou o jogo com Cano na área adversária, o argentino dominou e soltou uma bomba cruzada, mas o goleiro defendeu.

Mais uma. Aos 21, João Lucas disparou na direita e cruzou. Marquinhos deu um carrinho para tirar, mas a bola sobrou para Marcelinho bater rasteiro. Fábio defendeu, Lucas Barbosa tentou no rebote, mas bateu longe.

Boa chance. Aos 38, Marquinhos foi até a linha de fundo e levantou para Ganso. A defesa cortou e Marcelo bateu para fora na sobra.

1×0. Aos 39, Ganso foi empurrado por Boza e, mesmo caindo, achou Martinelli. O volante recebeu e Thiaguinho chegou atrasado fazendo a falta na área. Marcelo foi para a cobrança do pênalti e abriu o placar.

1×1. Aos 21 minutos do segundo tempo, Fábio saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Jadson. O volante só ajeitou e deixou tudo igual.

Por pouco. Aos 24, Marcelo é lançado na esquerda e cruza rasteiro. Cano deu carrinho, mas não conseguiu alcançar.

Perigoso. Aos 27, Marcelo levantou a bola na área, mas mandou na direção do gol e surpreendeu o goleiro Gabriel, que espalmou para fora.

Quase. Aos 40, John Kennedy recebeu livre na área e chutou forte. Boza se colocou na frente e impediu o gol.

Defendeu. Aos 43, Renato Augusto recuou para Arias, que mandou de cavadinha para Cano na área. A bola ficou alta e o atacante cabeceou sem força.

Ficha técnica

Fluminense x Juventude – Brasileirão

Data e hora: 1 de junho de 2024, às 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Cartões amarelos: Ganso, Martinelli (FLU), Roger Machado, Werik Popó, Zé Marcos, Jadson (JUV)

Cartões vermelhos: Werik Popó (JUV)

Gols: Marcelo (aos 41 minutos do primeiro tempo), Jadson (aos 21 minutos do segundo tempo)

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Marlon, Felipe Melo (Thiago Santos), Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Alexsander (Renato Augusto), Ganso; Arias, Keno (John Kennedy), Cano. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar)

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Thiaguinho, Jadson e Nenê (Gilberto); Marcelinho, Lucas Barbosa (Werik Popó) e Erick Farias (Mandaca). Técnico: Roger Machado.