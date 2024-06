Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 95 milhões

O resultado da Mega-Sena 2731 com prêmio de R$ 82.571.747,91 milhões foi divulgado neste sábado (1º de junho), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 95 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (4).

Os números sorteados hoje foram: 04 – 12 – 32 – 45 – 49 – 58

Quantos ganhadores a Mega-Sena teve em 2024?

Em 2024, foram realizados 60 concursos da Mega-Sena e em sete deles deles alguém levou o prêmio máximo.

Em 11 de maio, o prêmio de R$ 46,7 milhões saiu para uma aposta de Fundão, no Espírito Santo. A Mega-Sena saiu também para um aposta feita em Campinas (SP), em 25 de abril.

Em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro faturou 102,1 milhões. Em 26 de março, uma aposta única de Recife (PE) faturou sozinha R$ 118,2 milhões. Em 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou 206,4 milhões.

Fonte: Valor Globo