Botafogo vence fora de casa, assume a liderança e deixa Corinthians no Z4

O Botafogo venceu o Corinthians por 1 a 0 neste sábado (1), na Neo Química Arena. O gol decisivo foi de Júnior Santos.

O Botafogo assume a liderança do Campeonato Brasileiro após sete rodadas, com 13 pontos, e aguarda os demais resultados da rodada.

O Corinthians vai para a zona de rebaixamento, com cinco pontos, e interrompe uma sequência de três vitórias consecutivas.

O primeiro tempo na capital paulista foi morno, mas o Botafogo se impôs na etapa final e marcou com Júnior Santos aos 16 minutos. Os donos da casa acertaram a trave com Yuri Alberto no fim e não conseguiram o empate.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Atlético-GO, dia 12. O Botafogo jogará diante do Fluminense, dia 11.

Primeiro tempo morno

Os primeiros 45 minutos de Corinthians x Botafogo tiveram pouca emoção. Muito suor e marcação, mas pouca criatividade.

O Timão tentou tomar conta do jogo e ficou mais com a bola, mas teve dificuldade para achar espaços. Enquanto isso, os cariocas assustaram em contra-ataques e ficaram mais perto de abrir o placar.

Igor Coronado, no intervalo, disse que o Corinthians “acelerou demais com a bola” e admitiu que foi um jogo equilibrado e de poucas oportunidades.

Botafogo se impõe

A etapa final foi diferente. O equilíbrio do primeiro tempo virou domínio do Botafogo até o gol sair.

Aos 16 minutos, Cuiabano cruzou na medida para Júnior Santos marcar. A defesa do Corinthians estava toda exposta no lance depois de uma sucessão de oportunidades do Fogão.

O Corinthians fez substituições e tentou empatar, mesmo sem organização. Aos 40 minutos, Yuri Alberto acertou a trave depois de toque providencial do goleiro John. Aos 50, Fausto Vera passou perto em chute de fora da área. No fim, o Botafogo venceu merecidamente em plena Neo Química Arena.

Lances importantes

1 a 0. Aos 16 minutos do segundo tempo, Cuiabano cruzou e Júnior Santos deslocou Carlos Miguel na pequena área.

Quase. No minuto 40 da etapa final, Yuri Alberto bateu cruzado, John desviou e a bola acertou a trave.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x BOTAFOGO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 1 de junho de 2024 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR Fifa-RN)

Cartões amarelos: Félix Torres e Wesley (Corinthians) e Luiz Henrique, Oscar Romero, Danilo Barbosa e Marlon Freitas (Botafogo)

GOLS:

Botafogo: Júnior Santos, aos 16 minutos do 2T

Corinthians: Carlos Miguel; Matheuzinho (Fausto Vera), Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Angel Romero) e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira

Botafogo: John, Damián, Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore) e Tchê Tchê (Yarlen); Luiz Henrique (Oscar Romero), Savarino (Tiquinho Soares) e Júnior Santos (Hugo). Técnico: Artur Jorge