Céline Dion canta “Hino ao Amor” na Torre Eiffel na abertura da Olimpíada de Paris

A cantora canadense Céline Dion, 56, se apresentou na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris nesta sexta-feira (26). Debaixo da Torre Eiffel, a artista entoou a canção “Hino ao Amor” (“Hymne A L’Amour”, em francês), um clássico da francesa Édith Piaf.

Essa é a primeira apresentação da artista desde o diagnóstico de síndrome da pessoa rígida, uma condição neurológica rara que causa espasmos, rigidez muscular e maior sensibilidade a estímulos como sons e luzes.

“A doença não tirou nada de mim. Eu vou voltar aos palcos, nem que eu tenha que rastejar, nem que eu tenha que falar com as minhas mãos”, disse a cantora em junho.

Além de Dion, outros artistas se apresentaram na cerimônia de abertura de Paris. É o caso de Lady Gaga, que também entoou uma canção em francês, e a cantora franco-malense Aya Nakamura, que pode ser considerada a artista francófona com mais streams no mundo.

Confira um trecho da apresentação de Céline Dion na abertura dos Jogos Olímpicos 2024

Essa não é a primeira vez que Céline se apresenta em uma Olimpíada.

A canadense esteve presente na abertura dos Jogos Olímpicos em Atlanta, em 1996. Por lá, a dona do hit “My Heart Will Go On” cantou “The Power Of The Dream”, produzida por Babyface e David Foster exclusivamente para aquele momento.