Forças de Segurança realizam operação conjunta no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Em ação conjunta as forças de segurança pública do Acre realizaram na manhã deste sábado(1) uma operação no entorno do Complexo Penitenciário de Rio Branco. O objetivo foi prevenir incidentes, coibir possíveis tentativas de fuga e com isso garantir a segurança tanto dos internos quanto da equipe.

A operação incluiu a presença da Polícia Penal e suas divisões especializadas, como a Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), a Divisão do Serviço de Operações e Escolta (DSOE), a Divisão de Operações com Cães (DOC) e o Grupo de Operações Especiais (GPOE), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), além das Polícias Civil e Militar.

O delegado de Polícia Civil, Marcos Frank Costa, que recentemente assumiu a presidência do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), destacou a importância da operação para a manutenção da ordem no sistema prisional. Em seu depoimento, Costa ressaltou a colaboração entre as diversas forças de segurança como essencial para o sucesso da ação.

O Diretor Operacional do Iapen, Tiênio Costa, enfatizou a relevância das ações coordenadas para fortalecer a segurança nas unidades prisionais. Costa diz que a integração entre as forças de segurança potencializa a capacidade de resposta a possíveis crises.

Com ações contínuas como essa, espera-se que a segurança no Complexo Penitenciário de Rio Branco seja mantida e que as forças de segurança do Acre continuem a trabalhar de forma integrada garantindo que as unidades prisionais do Estado operem dentro dos padrões de segurança necessários.

