Independência e Rio Branco estreiam hoje contra clubes do interior

O complemento da primeira rodada do Campeonato Acreano 2023 prossegue na tarde e noite desta terça-feira (7) com duas partidas no estádio Florestão.

O primeiro duelo será entre Independência e Adesg, a partir das 17h. O Tricolor de Aço chega na competição com um time completamente de atletas importados do Rio de Janeiro. O técnico da equipe Erick Rodrigues não somente responde pela parte da organização tática da equipe, mas também, como investidor do clube. O atacante Dodô, ex-Humaitá, é o jogador mais conhecido do elenco e acredita na possibilidade do clube voltar a erguer um troféu de campeão após um jejum de quase 25 anos.

Por outro lado, o adversário do Tricolor de Aço será a Adesg. O time guiomarense para a temporada conta com a presença de 13 atletas de outros centros do país e será comandado pelo ex-jogador Francisco Roberto. O principal objetivo da diretoria será conseguir uma vaga no returno da competição para tentar brigar pelo título.

Rio Branco e Plácido fazem o jogo de fundo

O maior colecionador de título do Campeonato Acreano, o Rio Branco, começa nesta terça-feira (7), às 19h, no estádio Florestão, sua caminhada rumo a conquista do seu 48º título da competição. O adversário será o Plácido de Castro.

Com um time praticamente reformulado para a temporada vindoura, a diretoria estrelada aposta no trabalho do técnico Ulisses Torres para buscar brigar pelas primeiras posições na tabela de classificação. O time Alvirrubro para a temporada conta com o reforço de 16 jogadores importados e outros dez atletas pratas da casa.

Por outro lado, o Tigre do Abunã, que fechou a temporada passada invicto, mas eliminado nos critérios técnicos para a disputa do returno, foca em brigar por uma classificação entre os seis melhores na primeira fase para voltar a sonhar com a conquista de um título estadual. O técnico interino da equipe será Wemerson de Araújo, o Rambinho.