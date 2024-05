Copa Libertadores: Flamengo perde para Palestino e não depende só de si por vaga

O Flamengo voltou a derrapar na Libertadores, nesta terça-feira (7), ao perder para o Palestino por 1 a 0, no Chile. Com a derrota, o time do técnico Tite terá que secar adversários e vencer seus jogos para seguir na competição.

O único gol da partida foi belíssimo: aos 18 minutos do segundo tempo, Fernando Cornejo acertou um chute forte, sem deixar a bola cair, no ângulo de Rossi, que só olhou.

Pouco antes, Bruno Henrique havia perdido uma chance clara ao parar em defesa de Rigamonti.

Flamengo em situação difícil no grupo E

Com apenas uma vitória em quatro jogos, o Flamengo parou nos 4 pontos e foi ultrapassado pelo próprio Palestino (6 pontos), que assumiu a segunda posição do grupo E. O Bolívar-BOL, líder com 9 pontos, ainda enfrenta o Millonarios-COL nesta quarta-feira (8).

O Rubro-negro fará os dois jogos restantes em casa, no Maracanã, contra Bolívar (15 de maio) e Millonarios (28). Além de pontuar, o Flamengo precisará contar com tropeços de Bolívar e/ou Palestino para ir às oitavas de final.

Bolivianos e chilenos se enfrentam na última rodada e, dependendo da situação, um empate bastaria para eliminar o Flamengo.