Corinthians vence o Nacional em Assunção e segue vivo na Copa Sul-Americana

A etapa final foi mais emocionante, com os dois times criando oportunidades importantes. Pelo lado do Nacional, Diego Duarte concentrou a maioria das chances, todas elas defendidas por Carlos Miguel. A boa atuação do goleiro evitou o Timão de ficar em desvantagem e fez com que o Corinthians reagisse em busca de atacar também o time paraguaio. Romero teve duas boas chances, mas parou em Antony Silva. Só que aos 29, o goleiro não parou a cabeçada de Yuri Alberto. E mais adiante também não conseguiu evitar que Romero fizesse o segundo dos visitantes. Só que dessa vez, após análise do VAR, o gol foi anulado por toque com a mão. Nos acréscimos, o Nacional ainda teve Tiago Caballero expulso. E logo na sequência, Matheuzinho ampliou para o Corinthians em Assunção. O jogador saiu machucado por sentir uma lesão bem na hora do chute.

Primeiro tempo

O Nacional-PAR foi melhor do que o Corinthians na etapa inicial. O time paraguaio teve maior controle da posse de bola e conseguiu envolver a defesa do Timão, que não esteve bem no primeiro tempo. Por causa disso, as melhores chances foram criadas pelos donos da casa. Aos oito, Meza teve duas chances, parando primeiro na zaga e depois no goleiro Carlos Miguel. Mais adiante, aos 21, Diego Duarte acertou a trave em chute cruzado. O Corinthians, sem muita criatividade, teve muita dificuldade de assustar o adversário. A melhor oportunidade foi em cobrança de falta de Romero, que acertou a barreira.

Como fica?

Com essa vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos em quatro rodadas da fase de grupos da Copa Sul-Americana e pulou para a segunda colocação no Grupo F, a um ponto do líder Racing-URU.

Vivo na Sul-Americana!

Com um gol de cabeça de Yuri Alberto e outro de perna esquerda de Matheuzinho, o Corinthians venceu o Nacional-URU por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O resultado mantém o Timão com esperanças de classificação direta às oitavas de final do torneio Depois de precisar muito das defesas de Carlos Miguel, o time brasileiro encontrou espaços na defesa adversária e foi mais eficaz para construir essa importante vitória fora de casa.