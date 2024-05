Santos atropela o Brusque e retoma liderança da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Peixe subiu para 15 pontos e deixou o Goiás, com 14, na segunda posição. Já o time de Santa Catarina fica à beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com quatro pontos somados.

A partida também marcou a volta da torcida à casa do time alvinegro. Depois duas rodadas atuando com portões fechados por conta dos atos de vandalismo que marcaram o rebaixamento do clube, em 2023, o estádio do Santos foi liberado para receber o público, que presenciou o passeio do Peixe e praticou a solidariedade.

A renda de R$ 736 mil arrecadada no confronto será doada para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.

Próximos jogos

O Santos volta a jogar na próxima sexta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), quando visita o América-MG, na Arena Independência, pela Série B. Já o Brusque tem um compromisso pela terceira fase da Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly.

O jogo

O Santos dominou o primeiro tempo da partida quase que em sua totalidade. A exceção foram duas bolas chutadas pelo Brusque de fora da área com Guilherme Queiroz e Rodolfo Potiguar.

De resto, a equipe do Fábio Carille foi soberana. Com as entradas de Weslley Patati, na vaga do contundido Guilherme, e Willian Bigode, no posto de Morelos por opção técnica, o Peixe amassou o rival.

Antes de desandar a fazes gols, já havia produzido boas chances com Otero e Giuliano.

Patati abre a porteira

Aos 21 minutos, o Santos transformou o melhor momento em gol com um cruzamento fechado de Weslley Patati, que atravessou a área e parou no gol.

Mais dois gols de pé em pé

A frente do placar, o time de Fábio Carille foi ainda mais soberano e fez outros dois tentos, mostrando o lado coletivo.

De pé em pé, a bola chegou em Giuliano, aos 33, e Willian Bigode, aos 40, para dar larga vantagem antes de o primeiro tempo encerrar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Santos continuou controlando a partida. Mas, a frente do placar, o time não precisava acelerar tanto o jogo. Ainda assim, sabia utilizar bem os lados do campo, quando avançava e, por esse setor, criou boas chances com chutes de Otero e Weslley Patati.

Mudanças para dar ritmo

Com o resultado sob controle, o técnico Fábio Carille se deu ao luxo de fazer mudanças para dar mais ritmo de jogo a peças como Patrick e Serginho.

Morelos amplia

Aos 34 minutos, o Santos, mesmo em ritmo controlado, conseguiu ampliar. Dois dos destaques da equipe, João Schimdt fez um grande lançamento para JP Chermont, que protagonizou jogada individual, e deixou Morelos livre para fechar a conta da goleada.