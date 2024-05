Russa que mora no Acre relata ser vítima de xenofobia e assédio

A criadora de conteúdo russa Aleksandra Shogenova, conhecida nas redes sociais por compartilhar suas experiências como estrangeira no Acre, fez um desabafo neste domingo (19) em seu Instagram sobre ataques xenofóbicos e assédios que tem sofrido.

Aleksandra disse que tem recebido mais de 15 mensagens por dia com falas xenofóbicas e fotos de pênis. “Esse é o motivo para eu não compartilhar as coisas sobre minha depressão, sobre como eu me sinto de verdade, estou tentando mostrar só as coisas boas pra vocês, porque quando eu me abro na internet sempre recebo mais mensagens assim”, afirmou a influenciadora.

Aleksandra Shogenova mora no Acre desde 2022 e é casada com um acreano. Seu perfil no Instagram tem mais de 207 mil seguidores, que acompanham sua rotina de adaptação ao Acre.

A xenofobia é a aversão preconceituosa de quem é estrangeiro de outra cidade, de outra região, de outro país e de outra cultura. O crime de xenofobia está previsto na Lei Nº 9.459/97 e enquadra aqueles que possam vir a praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além disso, quem comete xenofobia é passível a reclusão de um a três anos e multa.

Veja o vídeo: