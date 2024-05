Rio Acre volta a subir e registra mais de 3 metros em Rio Branco

O Rio Acre registrou uma elevação, alcançando a marca de 3,66 metros na manhã deste domingo, 19. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do manancial subiu mais de 50 centímetros nas últimas 24 horas.

Apesar desse aumento, a situação permanece preocupante devido ao período de estiagem, conforme apontado pelo órgão de monitoramento da capital. A previsão é que, neste ano, Rio Branco possa enfrentar uma seca tão severa quanto ou até pior que a ocorrida em 2023.

Essa recente subida do Rio Acre contrasta com o cenário entre fevereiro e março, quando o estado vivenciou a segunda maior enchente de sua história, desde o início das medições em 1971. Naquela ocasião, a cheia do rio obrigou mais de 11 mil pessoas a abandonarem suas residências.