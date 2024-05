Vídeo: Confusão generalizada deixa duas pessoas feridas; um é atingido com uma garrafada na cabeça no bairro Floresta

Uma confusão generalizada foi registrada nas primeiras horas deste domingo (19), no bairro Floresta, em Rio Branco, resultando em pelo menos duas pessoas feridas.

Conforme um vídeo amador divulgado na página do Instagram “Alfinetei”, a confusão, cujas causas ainda não foram apuradas, iniciou-se e rapidamente provocou tumulto entre os presentes. Um homem sem camisa aproximou-se de outro que vestia uma blusa amarela e o atingiu com uma garrafa na cabeça.

Na sequência, o “pau cantou” e as pessoas, indignadas com a atitude do homem, reagiram e atacaram o agressor com socos e pontapés, deixando-o ensanguentado. Algumas pessoas tentaram intervir para separar a briga, enquanto vários curiosos observavam a cena de selvageria na capital acreana.

Veja o vídeo: