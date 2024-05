Acidente de trânsito entre caminhonete e motocicleta deixa duas pessoas feridas na rua Rio de Janeiro em Rio Branco

Na madrugada desta quarta-feira, (08), um grave acidente aconteceu na rua Rio de Janeiro, em frente ao supermercado Araújo, no bairro Mascarenhas de Moraes. O casal identificados por Kelvin França Lis, 20 anos, e Josiane de Souza Lima, 38 anos, foram vítimas de uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete.

Segundo informações repassadas, o acidente ocorreu quando o condutor de uma motocicleta Honda XRE-300 de cor preta, trafegava pela rua Rio de Janeiro, sentido centro-bairro. No mesmo momento, uma caminhonete Toyota Hilux, que pretendia acessar a rua Veterano Ernesto Salles, invadiu a preferencial e colidiu com a motocicleta.

Testemunhas no local expressaram indignação com a ação do motorista da caminhonete, que, segundo relatos, teria se refugiado em uma garagem de uma casa próxima ao local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou inicialmente uma viatura básica. Devido à gravidade dos ferimentos, uma unidade de suporte avançado também foi deslocada para socorrer as vítimas . Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O impacto da colisão foi tão violento que a motocicleta acabou sendo lançada contra um poste de iluminação pública.

Josiane foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no fêmur da perna direita e uma fratura na clavícula do lado esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável, enquanto Kelvin teve escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia.