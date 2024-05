Sete apostas do Acre acertam a quadra e ganham quase R$ 20 mil na Mega-Sena

Na noite de sábado (18), a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso nº 2729 da Mega-Sena, que premiou sete apostas de dois municípios do Acre, totalizando quase R$ 20 mil em prêmios.

Seis das apostas vencedoras são da capital, Rio Branco, e uma de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado. Em Rio Branco, um dos ganhadores faturou mais de R$ 7,3 mil com um jogo de 8 dezenas. Em Cruzeiro do Sul, outro apostador ganhou mais de R$ 3,6 mil jogando 7 números. As demais apostas ganharam pouco mais de mil reais cada.

No entanto, no sorteio geral, ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal de R$ 37 milhões acumulasse. O próximo sorteio está marcado para terça-feira, dia 21. As dezenas sorteadas no último concurso foram: 27, 45, 49, 53, 55 e 59.