Dependente químico é agredido a golpes de ripa no bairro Estação Experimental

Uma bebedeira terminou em agressão no final da noite desta terça-feira,(07) na Avenida Nações Unidas, bairro Estação Experimental. Valner Santos Gomes, de 57 anos, dependente químico, foi agredido durante uma discussão acalorada com outro homem, durante uma bebedeira.

Segundo informações repassadas, o desentendimento ocorreu próximo à construção do que era o antigo banco do Brasil na região. Na discussão, o agressor utilizou uma ripa de madeira encontrada no local para atingir Valner.

Valner, mesmo ferido, declarou que conhecia o agressor e prometeu que a agressão não terminaria ali. “Isso não vai ficar assim”, afirmou ele em alto e bom som aos presentes.

A Viatura do Suporte Básico do (SAMU), foi acionada para socorrer a vítima e fizeram os primeiros socorros no local e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Valner Santos foi entregue ao Setor setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no antebraço, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar do 1° Batalhão foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de prender o autor do agressão. Até o momento, o agressor não foi localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.