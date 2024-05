Família que retornava para Rio Branco capota veículo após falha mecânica na Rodovia Ac-40

Um grave acidente ocorreu na tarde deste domingo (19) na Rodovia AC-40, nas proximidades da rotatória do Top 15, no bairro Santa Maria, região do Vila Acre. Uma família que retornava para Rio Branco sofreu um capotamento após uma falha mecânica no veículo.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias ao local, uma de suporte avançado e outra de suporte básico. A equipe de socorristas chegou rapidamente para prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

No acidente estava, Josué Portela Pereira da Silva, de 20 anos, sua esposa, Cristina Silva de Albuquerque, de 24 anos, sofreu apenas escoriações leves. A condutora do veículo, Francisca das Chagas de Assis Portela, de 39 anos, que também é mãe de Josué, conseguiu sair do carro sem ferimentos graves.

Segundo informações, Francisca dirigia um Corsa Wind de cor vinho no sentido Senador Guiomard/Rio Branco. Ao se aproximar de um quebra-molas perto do Top 15, ela tentou frear, mas os freios falharam e o volante travou, resultando na perda do controle do veículo, que acabou caindo em uma ribanceira.

Após receber os primeiros socorros, Josué foi estabilizado e encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e emergência de Rio Branco.

Josué foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fortes dores no tórax e um corte contuso no braço direito, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de trânsito (BPTRAN) esteve no local para realizar os procedimentos necessários e isolar a área.

A ocorrência serve como alerta para a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente em rodovias movimentadas como a AC-40, onde falhas mecânicas podem ter consequências graves.