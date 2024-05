Manchester City vence West Ham e conquista a Premier League pela 4ª vez seguida

O Manchester City é tetracampeão da Premier League. Neste domingo (19), o time comandado por Pep Guardiola venceu o West Ham pelo placar de 3 a 1 e levantou o seu quarto troféu consecutivo na competição. O feito é marca inédita na história de 136 anos da Premier League.

Os gols da vitória dos Citizens foram marcados por Phil Foden, duas vezes, e por Rodri. Mohammed Kudus descontou para os Hammers.

Com 91 pontos, o 10º título da equipe de Manchester só foi confirmado na 38ª e última rodada do torneio. O Arsenal, que fechou a competição com 89, vinha forte na briga pela taça e também tinha chances de ser campeão. Entretanto, mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Everton, os Gunners permaneceram atrás do City na tabela de classificação.

O jogo

O primeiro tempo foi dominado pelo Manchester City que jogou em seus domínios, no Etihad Stadium. Logo no primeiro minuto de jogo, o meio-campista Phil Foden abriu o marcador e ampliou aos 18. Entretanto, mesmo com a maior posse de bola e com mais chances criadas, os Citizens viram o West Ham balançar as redes com o meia Kudus e voltar à partida.

Na etapa final, o time de Pep Guardiola seguiu criando oportunidades e não demorou para que o terceiro gol fosse marcado. Em jogada com De Bruyne e Bernardo Silva, pela direita, Rodri fez a finalização certeira. O placar foi administrado até os minutos finais.

Após o término da partida, a torcida do City invadiu o campo para comemorar.