Dono da Boate Infinity, critica blitzes e sugere perseguição: “parece ser pessoal”

O empresário Neto Britto, proprietário da boate Infinity, fez um desabafo em uma rede social neste domingo (19) sobre a ocorrência de blitzes de trânsito nas proximidades de seu estabelecimento, na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

Na imagem publicada no Instagram, é possível ver policiais militares do batalhão de trânsito fazendo intervenções. “Na moral, detesto esse tipo de postagem, mais não é a 1ª, não é a 2ª nem a 3ª vez. Eu sou a favor das Blitz, tem que rolar mesmo, para ajudar toda a sociedade, mas poderia ser após a balada né!? Onde sempre é feita, na rotatória, onde todos serão obrigados a passar, agora fazer antes do meu estabelecimento? a 50 metros da porta? parece ser pessoal! já chega!”, escreveu Neto Britto.