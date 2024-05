Atlético-MG vence o Rosario Central e se classifica na Libertadores com antecedência

O empate já garantiria o Atlético-MG nas oitavas de final da Libertadores, mas o Galo conseguiu um gol no fim, venceu o Rosario Central, nesta terça-feira (7), na Argentina, e está classificado para o mata-mata com dois jogos de antecedência.

O gol foi marcado pelo atacante Paulinho, aos 42 minutos do segundo tempo, e ajudou o Atlético a seguir com 100% de aproveitamento no grupo G. O Galo se torna o primeiro clube brasileiro garantido no mata-mata.

Com 12 pontos e duas rodadas a disputar, o Atlético não pode mais ser alcançado pelo Rosario Central, atual terceiro colocado, que tem quatro pontos. O Galo garante a liderança do grupo apenas com um empate na próxima partida, contra o Peñarol, em 14 de maio.

Como foi o jogo

A partida no Gigante de Arroyito, que estava fechado para o público, começou com o Atlético-MG tomando a iniciativa e criando as principais oportunidades no primeiro tempo.

Hulk e Paulinho assustaram em algumas finalizações, mas o Rosario Central conseguiu segurar o 0 a 0 parcial até o intervalo. Na segunda etapa, o time argentino até tentou pressionar em alguns momentos, mas não conseguiu furar a retranca do Galo.

Pelas estatísticas, o Atlético-MG foi soberano, com 67% de posse de bola, 16 finalizações (7 certas) e 603 passes completados. Já o Rosario Central finalizou apenas duas vezes, teve 33% de posse e acertou 159 passes. O time brasileiro também levou a melhor no quesito cruzamentos (10 certos contra 2) e escanteios (6 a 2).

Com o resultado, o Atlético-MG garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, liderando o Grupo G com 12 pontos. O Rosario Central, por sua vez, estacionou nos 4 pontos e terá que lutar muito para avançar às oitavas.