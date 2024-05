Após 3 dias internado, jovem que sofreu acidente de moto na região da Vila Curuqueté morre no Pronto-Socorro

O jovem Jefferson Rodrigues Dias, de 18 anos, morreu nesta terça-feira (07) após três dias internado no Pronto Socorro de Rio Branco. Jefferson sofreu um acidente de motocicleta no último domingo(05), na região da Vila Curuqueté.

O rapaz teve a morte cerebral confirmada na noite desta terça-feira (07) por familiares.

Relembre o caso:

Um grave acidente aconteceu na tarde deste domingo (05),o incidente ocorreu na Vila Curuqueté, situada a aproximadamente 70 km de Vista Alegre do Abunã, deixando um jovem de 18 anos em estado grave. Jefferson Rodrigues Dias, o motociclista envolvido, foi primeiramente atendido no posto de saúde de Vista Alegre do Abunã e, devido à gravidade de seus ferimentos, precisou ser transferido para o hospital regional de Extrema.

Segundo informações repassadas pelo irmão, que Jefferson estava pilotando uma moto Yamaha Fazer 150 de cor branca pela região de Vila Curuqueté quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente com um poste, batendo fortemente a cabeça.

Após avaliação inicial, a equipe médica optou por transferir o jovem para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, buscando recursos mais especializados para o tratamento das lesões severas. A mudança foi realizada sob condições de urgência, considerando o estado crítico do paciente.

Jefferson Rodrigues foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com traumatismo craniano encefálico (TCE) grave, politraumatismo e entubado, seu estado de saúde é grave.