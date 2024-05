Colisão entre moto e bicicleta, deixa mulher ferida na BR 364

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (30) na BR-364, no km 10, envolvendo uma ciclista e um motociclista. Maria Denis Fidelis, de 57 anos, ficou ferida após uma manobra para desviar de um caminhão parado na rodovia.

Segundo informações repassadas, a ciclista estava retornando para sua residência na vila Santa Cecília depois de um dia de trabalho, quando precisou desviar do caminhão que estava parado de forma inesperada na via. Durante a manobra, um motociclista que seguia na mesma direção não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo a senhora Fidelis por trás.

O motociclista envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada do socorro. Por coincidência, uma viatura do SAMU de Vila Campinas estava passando pela região no momento do acidente e prontamente parou para prestar os primeiros socorros. Maria Denis foi atendida pela equipe médica e encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Maria foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com forte dor na lombar e perna esquerda, mas estava lúcida, orientada, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente para a realização da perícia e coleta de informações. O motociclista permaneceu no local do acidente e colaborou com as autoridades, sendo posteriormente liberado.