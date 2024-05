Programa Desenrola Brasil termina com saldo de R$ 53 bilhões em refinanciamentos

O programa Desenrola Brasil acabou na última segunda-feira (20) com uma redução de 8,7% na inadimplência entre o público prioritário do programa. Um levantamento da Serasa mostrou que, de maio de 2023 a março de 2024, o número de endividados que ganham até dois salários-mínimos ou estão inscritos no Cadastro Único do governo federal diminuiu de 25,2 milhões para 23,1 milhões.

Conforme divulgação feita pelo governo federal nesta terça-feira (21), o programa atingiu seu objetivo ao beneficiar 15 milhões de pessoas com a negociação de R$ 53,07 bilhões em dívidas. O valor negociado corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O Ministério da Fazenda considera que o aporte feito pelo governo federal no programa foi relativamente baixo: R$ 1,7 bilhão, quantia dada como garantia caso as pessoas não cumprissem o refinanciamento dos débitos negociados.

Para cada R$ 1 investido no Desenrola, foram negociados R$ 25 em dívidas atrasadas, beneficiando mais de 600 credores com o pagamento de valores que, em muitos casos, já eram dados como perdidos, segundo o governo.

“O programa foi um verdadeiro sucesso por ter diminuído o endividamento da população mais vulnerável e por ter reduzido o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo. Tudo isso favoreceu a economia brasileira”, disse o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto.