Ministério Público e Fieac firmam parceria para combater bullying nas escolas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) firmaram um acordo de cooperação técnica para a realização da campanha “Bullying: A dor do outro não é brincadeira”, nesta segunda-feira, 20.

Com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar e a sociedade em geral sobre os danos físicos, emocionais e psicológicos causados pelo bullying, a campanha, que deve ser lançada em agosto, busca também promover a cultura do respeito, empatia e tolerância.

“Mais importante do que criminalizar, é fazer com que todos compreendam que o bullying causa dor, especialmente nos jovens dentro do ambiente escolar”, disse Danilo Lovisaro, que é procurador-geral de Justiça.

Em janeiro deste ano, foi aprovada a Lei 14.811/24, que criminaliza as práticas de bullying e cyberbullying.

Entre as ações da iniciativa, estão a distribuição de cartilhas e cartazes, um hotsite com imagens para compartilhamento nas redes sociais, palestras e workshops em escolas, capacitação de professores e um canal de denúncias anônimas.

“Precisamos formar jovens que tenham todas as condições de ser uma liderança e sejam mais conscientes e responsáveis”, disse José Adriano, presidente do Sistema Fieac.