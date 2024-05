Policial militar é vencedor de campeonato de fisiculturismo

Soldado do 2° BPM sagrou-se campeão na categoria Mens Phisyque até 1.75m, na noite deste domingo, 19, o evento foi no auditório da livraria Paim.

Desejado pelos atletas de fisiculturismo do Acre, o campeonato acreano de fisiculturismo que está na sua 5° edição, mais uma vez foi um grande sucesso.

Com a participação de quase 40 atletas, divididos em várias categorias, os atletas se revezavam em suas apresentações buscando chegar ao prêmio de 1° lugar, o que seria a consagração de muito treino e abdicação de até mesmo estar com família e amigos, para de dedicarem ao máximo ao esporte.

Contando com o apoio dos colegas e do comando do 2° Batalhão, o Soldado. R. Araújo de 87kg e 1.74m, a noite não poderia ter sido melhor, sagrou-se campeão da categoria Mens Phisyque e de quebra ainda levou a performance da noite; Campeão Overall.

Pretendo melhorar mais a cada dia e disputar os campeonatos nacionais e até quem sabe, os internacionais. Quem acredita e se dedica, sempre alcança seus objetivos, disse o campeão.

Por Ascom/PMAC