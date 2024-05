Em 2020, a empresa norte-americana desistiu do acordo para comprar o negócio de jatos regionais da Embraer. No comunicado, a Boeing afirmou que rescindiu seu Contrato Principal de Transação (MTA, em inglês) com a Embraer, sob o qual as duas empresas estabeleceriam um novo nível de parceria estratégica.

Na época, o mundo vivia uma crise econômica provocada pela Covid-19 e a Boeing passava por fracassos internos, como a paralisação das vendas de seu modelo Boeing 737 — modelo das aeronaves que caíram nos acidentes aéreos de 2018 e 2019.

Os termos e condições aprovados em 17 de dezembro de 2018 definiram a criação de uma joint venture (Boeing Brasil Commercial) contemplando ativos do segmento de Aviação Comercial da Embraer e serviços relacionados (segmento de Serviços & Suporte) com 80% de participação da Boeing e 20% da Embraer.