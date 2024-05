A PRF informa que os donativos estão sendo transportados para outros veículos para seguirem “o mais rapidamente possível” em direção aos desabrigados.

Outra apreensão

No último sábado (18) uma ação conjunta da PRF e da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina apreendeu 50 quilos de cocaína e um quilo de crack em uma carreta que seguia com donativos para o Rio Grande do Sul.

A carreta, com placas de Cascavel (PR), transportava 20 toneladas de donativos, arrecadados de forma correta pela Defesa Civil, no Paraná. O veículo trafegava com credencial de ajuda humanitária expedida pela Defesa Civil do município, e um adesivo com os dizeres “SOS Rio Grande do Sul”, de acordo com a PRF.

O motorista, de 39 anos, confessou que entregaria o estepe em um posto de combustível, pouco antes de descarregar as doações ao estado. Ele foi levado à Polícia Federal em Chapecó (SC) para responder por tráfico de drogas.